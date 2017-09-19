Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 13:05

KOSGEB’ten KOBİ’lere büyük fırsat

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB’in uygulamaya koyduğu 2016 cirosu en az 300 bin TL olan ve en az 3 kişiyi istihdam eden firmalar için çağrıya çıkılan; 300 bin TL’ye kadar hibe ve 700 bin TL’ye kadar da faizsiz kredi desteğinden yararlanmaya davet etti.

KOSGEB’ten KOBİ’lere büyük fırsat

19 Eylül 2017 13:05


Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından, “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklifi Çağrısı” çerçevesinde koşullara uygun KOBİ’lerin yararlanması çağrısında bulundu. Proje teklif çağrısında hedef sektörün NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, “Proje teklif çağrısına orta yüksek ve yüksek teknolojili sektördeki tüm işletmeler başvurabilir. Başvuru koşulları ise, işletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300 bin TL, KOBİ beyannamesine göre çalışan sayısı en az üç olmalıdır. Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutulması ve 2016 yılı Kurumlar ve Gelir Vergisi beyannamesi ibraz etmek sorunludur. Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını ise aşmaması gerekmektedir” dedi.



Başvurular başladı


Başvuruların başladığını ve 20 Ekim günü saat 23.59’a kadar devam edeceğini belirten Başkan Murzioğlu, “Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İşletmeler, bu proje teklif çağrısında dördüncü sanayi devrimine hazırlık, Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması, yeşil üretime geçiş proje konularından sadece biri için başvurabilecekler. Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır. Proje teklif çağrısında destek geri ödemesiz 300 bin TL, geri ödemeli de 700 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL’dir. Şartları uygun KOBİ’lerimiz KOSGEB Samsun İl Müdürlüğüne irtibata geçerek ayrıntılı bilgi alabilirler. İmalat sanayisinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amacı taşıyan destekten Samsunlu KOBİ’lerimizi yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç