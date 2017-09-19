Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından, “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklifi Çağrısı” çerçevesinde koşullara uygun KOBİ’lerin yararlanması çağrısında bulundu. Proje teklif çağrısında hedef sektörün NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, “Proje teklif çağrısına orta yüksek ve yüksek teknolojili sektördeki tüm işletmeler başvurabilir. Başvuru koşulları ise, işletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300 bin TL, KOBİ beyannamesine göre çalışan sayısı en az üç olmalıdır. Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutulması ve 2016 yılı Kurumlar ve Gelir Vergisi beyannamesi ibraz etmek sorunludur. Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını ise aşmaması gerekmektedir” dedi.

Başvurular başladı

Başvuruların başladığını ve 20 Ekim günü saat 23.59’a kadar devam edeceğini belirten Başkan Murzioğlu, “Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İşletmeler, bu proje teklif çağrısında dördüncü sanayi devrimine hazırlık, Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması, yeşil üretime geçiş proje konularından sadece biri için başvurabilecekler. Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır. Proje teklif çağrısında destek geri ödemesiz 300 bin TL, geri ödemeli de 700 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL’dir. Şartları uygun KOBİ’lerimiz KOSGEB Samsun İl Müdürlüğüne irtibata geçerek ayrıntılı bilgi alabilirler. İmalat sanayisinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amacı taşıyan destekten Samsunlu KOBİ’lerimizi yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.