KPSS mağduru genç kız gözyaşlarını tutamadı

Samsun’da 2 gün önce sabah erken saatlerde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek için Samsun’un merkez ilçesi İlkadım’da bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesine gelen öğrenciler büyük bir şok yaşadı. Sınava giriş belgelerinin üst kısmında yer alan Samsun/Merkez ibaresine aldanarak merkezdeki liseye giden öğrenciler, sınava giriş belgelerinin adres kısmının sonunda yer alan 19 Mayıs ibaresini buradaki yetkililerin uyarması sonucunda öğrendiler. Öğrenciler, sınava giriş belgesinin üstünde yer alan Samsun/Merkez ibaresine göre merkez ilçedeki 19 Mayıs Anadolu Lisesine geldiklerini, 19 Mayıs ibaresinin ise adresin sonunda küçük puntolarla yazıldığı için sitemde bulundular. Sınav yerlerinin merkez İlkadım ilçesinden 43 kilometre uzaktaki 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi olduğunu öğrenen öğrenciler, otomobillerle sınava girecekleri okula giderek sınava yetişmeye çalıştılar. Öğrenciler, saat 10.00’da kapıların kapatıldığı okula birkaç dakika geç kalınca sınava giremedi.

Öte yandan Samsun’da KPSS sınavına girmek isteyen ve 2 yıldır boyunca bu sınava hazırlanan Ezgi Melekoğlu da sinir krizi geçirdi. Sınav tarihinin üstünden 2 gün geçmesine gözyaşlarına hakim olamayan genç kız İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Melekoğlu, "Şu an da moralim çok bozuk. Konuşamıyorum. Az önce 2017 KPSS tercih sonucum açıklandı. Ondan da bir şey çıkmadı. Bir de bu okuldaki adres sorunun da dolayı da mağdur oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Eğer ÖSYM bunu düzeltmezse benim 2 yılım heba olacak. Çok kötü durumdayım. Moralim çok bozuk. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum" dedi.

Mağdur olan Ezgi Melekoğlu’nun babası Haluk Melekoğlu ise "Bu sınavda birkaç kişi değil bayağı bir mağduriyet yaşandı. Birçok kişi ÖSYM’nin düzenlediği belgeyle sabah saatlerinde okula gitti ama büyük şok yaşadı. Belgede Samsun/Merkez 19 Mayıs Anadolu Lisesi yazıyor. Ama biz merkezde bulunan 19 Mayıs Lisesine gittiğimizde bize 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs’a gitmemiz gerektiği ve sınav yerinin orası olduğu söylendi. Biz bunu sınava 10 dakika kala öğreniyoruz. Yani buradan ilçedeki bir okula yetişmemizin mümkünü yok. Gittik ama yetişemedik. Bu büyük bir hatadır. Biz gerekli yerlere dilekçemizi verdik. ÖSYM’nin bu konuya çözüm getirmesini istiyoruz. Bu mağduriyetler giderilmelidir" diye konuştu.