Kronik baş ağrısında yeni alternatif: Enjeksiyon tedavisi

Doç. Dr. Ufuk Sandıkçı, Türkiye’de yapılan bir çalışmaya göre her 100 kişiden 16’sının migren baş ağrısı çektiğini ve kadınlarda hormonal değişikliklere bağlı olarak erkeklerden 3 kat fazla görüldüğünü söyledi.

“ ‘Baş ağrınız sırasında hiç midenizde bulantı hissettiniz mi, baş ağrısı sırasında ışık sizi rahatsız etti mi, son 3 ay içinde baş ağrısından dolayı günlük hayatınızı sürdüremediğiniz oldu mu (işe gidememek, ders dinleyememek vb)?’ sorulardan iki veya üçüne evet diyorsanız migren olma olasılığınız yüzde 90’ının üzerinde kabul edilebilir” diyen VM Medical Park Samsun Hastanesinden Doç. Dr. Ufuk Sandıkçı şu bilgileri verdi: “Migren tedavi edilebilir bir hastalıktır. Migren atakları ayda 4-5 kez olarak ortaya çıkıyorsa profilaktik (koruyucu) tedavi uygulanmaktadır. Profilaktik tedaviye rağmen hastanın atakları devam ediyorsa ve sıklaşıyorsa kronik migren tedavisine geçilir. Oksipital sinir blokajı; kronik migren tedavisinin etkili ve güncel tedaviler kliniğimizde de uygulanan oksipital sinir blokajı ve botoks tedavisidir. İlaçlar etkili olamadığında ve baş ağrıları günlük yaşam aktivitelerini etkilemeye başladığında, migren tedavisi için alternatif bir çözüm olan oksipitalblokaj yönetimi etkili bir çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Oksipital blokaj adı verilen tedavi yöntemi, başın ağrı duyusuyla ilgili sinir sisteminin lokal anestezik maddelerle ağrıyı algılamama, ağrıyı yok etme tekniğidir. Tedavinin uygulama süreci son derece kolay olup hasta oturur durumdayken, başının arka kısmına çok ince bir iğne ile deri ve kafatası kemiği arasında lokal anestezik madde enjeksiyonudur. Bu şekilde enjekte edilen anestezik maddelerle migren ağrısı giderilir.”

Kimlere enjeksiyon tedavisi yapılır?

Dr. Ufuk Sandıkçı açıklamasını şöyle tamamladı: “Enjeksiyon tedavisi; migren hastalığı olup ilaç kullanmak istemeyen kişilerde veya ilaç kullanması sakıncalı olan (karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olanlarda, emzirenlerde, hamilelerde, sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle ağrı kesici kullanamayan kişilerde, analjezik alerjisi olanlarda) kişilerde tercih edilebilir. Aynı zamanda servikojenik baş ağrılarında, gerilim tipi baş ağrılarında, küme baş ağrısında, oksipital nevralji hastalarında da etkindir. Tedavi süresi alınan klinik yanıta göre 3-7 enjeksiyon olarak yapılmaktadır.”