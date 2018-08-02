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02 Ağustos 2018 18:20

Kucağında bebekleriyle adliyeye getirilen 2 kadın zanlı tutuklandı

Samsun’da girdikleri evden 5 bin TL değerinde ziynet eşya ile 3 bin TL para çalan ve ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

Kucağında bebekleriyle adliyeye getirilen 2 kadın zanlı tutuklandı

02 Ağustos 2018 18:20


Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gözlerine kestirdikleri bir eve giren Gülbahçe U. ve Burcu D. adındaki 2 şüpheli, evde bulunan 5 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ve 3 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Para ve ziynet eşyalarının çalındığını fark eden ev sahibi D.G. polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, evde parmak izi çalışması yaparak çevredeki 10 ayrı güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarından eşkâli belirlenen 2 kadın şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülbahçe U. ve Burcu D., kucaklarında bebekleriyle birlikte bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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