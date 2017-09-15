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15 Eylül 2017 15:32

Küçük balaban yaralı olarak berber dükkanına sığındı

Balıkçıl ailesinden olan küçük balaban kuşu; kendini, yaralı olarak bir berber dükkanının önünde buldu.

Küçük balaban yaralı olarak berber dükkanına sığındı

15 Eylül 2017 15:32


Atakum ilçesinde berber dükkanı sahibi Muharrem Turan, saç tıraşı yaptığı esnada cama bir kuşun vurarak yere düştüğü fark etti. Kuşun yaralı olduğunu fark eden Turan, kuşu bir kutuya koyarak; ona yem ve su verdi. Kuşun diğer kuş türlerinden farklı olduğunu gören Turan, internetten kuşun türünü araştırdı. Yaralı halde dükkanın camına vuran kuşun küçük balaban kuşu olduğunu anlayan Turan, kuşu yetkililere teslim etti.



"Biraz yaramaz, hareketli bir kuş"


Saç tıraşı yaptığı esnada kuşun cama vurduğunu fark ettiğini belirten Muharrem Turan, "Farklı bir kuş türü olduğunu gördük. Yaralı olduğunu fark edince kuşu alarak bir kutuya koyduk. Kuşa su ve yemeklik bir şeyler verdik. Yaralı olduğu için şuanda uçamıyor. Biraz yaramaz, hareketli bir kuş. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü aradık. Kuşu almaları yönünde bilgi verdik" dedi.




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