Küçük Sanayi Sitesi için geri sayım başladı

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemize inşa edeceğimiz sanayi sitesi ile hem önemli bir eksiği gidermiş olacağız hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlamış olacağız" dedi.

Göreve geldiği günden itibaren Atakum'u her alanda lider, marka bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum, 4,5 yılda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla, marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, bölgesinin yıldızı konumunda bir ilçe. Hayata geçireceğimiz Küçük Sanayi Sitesi ile ilçemizin bir eksikliğini daha tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Atakum sakinlerinin, araçlarının en küçük ihtiyacı için bile Atakum dışına çıkmak zorunda kaldıklarını ve bu duruma dur demek için harekete geçtiklerini dile getiren Başkan Taşçı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin önemli eksiklerini giderme noktasında önemli çalışmalara ve kapsamlı yatırımlara imza attık. Bu anlamda Atakum'un en büyük eksikliklerinden biri olan Küçük Sanayi Sitesini de Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 100 dükkan kapasiteli modern küçük sanayi sitesi ile artık vatandaşlarımız araçlarının ihtiyaçları için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak. İncesu Mahallemizde kuracağımız sanayi sitesi, hem merkezi konumundan dolayı kolay ulaşılabilir hem de şehrin görüntüsünü bozmayacak bir alanda yükselecek. Bu sayede Atakum'un çeşitli noktalarında hizmet veren oto tamir dükkanlarını da bir araya getirerek, şehir içindeki kirli görüntüyü ortadan kaldırılmış olacağız" şeklinde konuştu.

Atakum'un, Karadeniz'in en hızlı gelişen ve büyüyen ilçesi olduğunun altını çizen Başkan Taşçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlçemizde yaşanan rekor nüfus artışıyla doğru orantılı olarak belediyecilik faaliyetlerimizi de hızla artırdık. Bu anlamda hem göç alan, hem de 2014 seçimleri sonrası hizmet sınırı 5 kat genişleyen ilçemizi, hükümetimizin de desteğiyle birçok yatırımla buluşturduk. Hayata geçireceğimiz Küçük Sanayi Sitesi ile Atakum'un büyük bir eksikliğini daha gidermiş olacağız. İnşa edeceğimiz sanayi sitesinden dükkan satın almak isteyen vatandaşlarımıza da Atakum Belediyesi olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız. Kira öder gibi dükkan sahibi olacaklar."