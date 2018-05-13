Küçük sultanlar Türkiye finallerine kaldı

11-13 Mayıs tarihleri arasında Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda kırmızı-beyazlılar Sinop Orman Gençlik, Çorum Osmancık Belediye ve son maçında da Amasya Şehzadeler Voleybol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar oynadıkları üç maçı da set vermeden 3-0 kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Samsun ekibi kazandığı 3 maçın ardından adını Konya’da 5-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Finallerine yazdırmayı başardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Voleybol Alt Yapı Koordinatörü Taşkın Taşkıran, “Voleybola yetenekli sporcuları kazandırmak için çalışıyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz sporcularımızın gelişimlerini olumlu yönde sağlamak. Türkiye finallerine de yükseldiğimiz için mutluyuz. Finallerde ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.