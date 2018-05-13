Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 16:46

Küçük sultanlar Türkiye finallerine kaldı

Voleybol Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası Amasya Grubu’nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor geriye başarı ile döndü.

Küçük sultanlar Türkiye finallerine kaldı

13 Mayıs 2018 16:46


11-13 Mayıs tarihleri arasında Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda kırmızı-beyazlılar Sinop Orman Gençlik, Çorum Osmancık Belediye ve son maçında da Amasya Şehzadeler Voleybol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar oynadıkları üç maçı da set vermeden 3-0 kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Samsun ekibi kazandığı 3 maçın ardından adını Konya’da 5-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Finallerine yazdırmayı başardı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Voleybol Alt Yapı Koordinatörü Taşkın Taşkıran, “Voleybola yetenekli sporcuları kazandırmak için çalışıyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz sporcularımızın gelişimlerini olumlu yönde sağlamak. Türkiye finallerine de yükseldiğimiz için mutluyuz. Finallerde ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç