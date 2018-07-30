Küçük Zeynep hayallerini Kapıkaya’da gerçekleştirdi

Uçuş yapan 9 yaşındaki Zeynep ise hayallerini Kapıkaya’da gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütü uçuşlarını gerçekleştirmek için Bafra’nın Asar Mahallesi’ne gelen yerli ve yabancı pilotlar Kapıkaya uçuş alanının Türkiye’nin ender yerlerinden olduğunu söylediler. Yamaç Paraşütü ile uçmak için Tekirdağ’dan gelen Nedim Küçük , "İlk defa geliyorum harika bir yer. Buradaki insanlar çok şanslı. Yerel yöneticileri çok ciddi bir organizasyona imza atmışlar. Sporun bir çok dalında çok güzel çalışmalar yapmışlar. Herkes kendi sınıfına göre tadını alıyor. Biz de uçmaya geldik" dedi.

THK Ankara Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, "Kapıkaya’nın diğer yerlerden en önemli farkı, yerine göre de avantajı vadi rüzgarlarında uçuşa uygun olması. Ülkemizde vadide uçuş yapılan yer sayısı oldukça kısıtlı, burası bu anlamda öne çıkıyor. Kalkıştan sonra irtifayı korumak veya daha yükseklere çıkmanın birkaç temel koşulu var. Yamaca doğru çarpan rüzgar hızlanarak sizi yukarı doğru kaldırır. Isınan yeryüzüne yakın hava, sabit veya hareketli bazı tetikleyici sebeplerle yerden kopar ve yükselmeye başlar, işte buna termik akımları denir, bu termikleri yakalarsanız bulutlara kadar yükselirsiniz. Bunların sayesinde irtifayı korursunuz ve hatta irtifa kazanırsınız" şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı pilotların uçuşlarıyla gökyüzünün rengarenk görüntü aldığı Kapıkaya’da 9 yaşındaki Zeynep’te hayallerini gerçekleştirdi. Ankara’dan babası Sadettin Aykıl ile birlikte gelen küçük Zeynep uçmak istedi. Sadettin Aykıl "Zeynep burada görünce ilgisini çekti. Daha önce abisi de yamaç paraşütü yapıyordu. ’Bende yapacağım’ dedi ve uçmasına izin verdik" dedi.

THK Ankara Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı Necdet Çelik ile birlikte tandem uçuşu gerçekleştiren küçük Zeynep’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.