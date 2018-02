Külliyenin cami kısmında sona yaklaşılıyor

Bu yıl Ramazan ayı içerisinde namaz kılınacak hale getirileceğinin sözünü veren Başkan Tok, dev eserde her aşamayı yakından takip ediyor. Selçuklu Mimarisi ve Türk-İslam coğrafyasının izlerini taşıyan külliye, mimarisinin yanı sıra hizmetleri ile de örnek olacak.

Kubbe iskeleti hazır

Farklı mimari yapısı ile örnek olacak olan cami ve külliyenin Sivas’tan getirilen doğal kesme taşlar ve ahşap ile yapılan cami kısmı Ramazan’a yetişecek şekilde devam ediyor. Tamamen ahşaptan oluşan çatı ve kubbe kısmı ise tamamlanmak üzere. Kubbe iskeletinin tamamlandığı camide kesme taşlarla yapılan minarede yükselmeye devam ediyor. Tek tek el işçiliği ile kesilerek bir birine geçirilen taşlar özel bir karışımdan olan harç ile bir birine tutturularak minare inşa ediliyor.

“Yaşayan bir eser olacak”

Doğal taş ve ahşap ile yaşayan bir mekan yapmak istediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bu eser bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü bu eser tamamlandığında sadece mimari bir başarı olmayacak, cemaati, ilim ve irfan öğrenen talebeleri, sosyal bir kullanıcı kitlesi ile adeta yaşayan ve büyüyen bir mabet olacak. Bu nedenle cami ve külliyeye bir projeden çok daha öte bir bakış açısıyla yaklaşıyorum. Her aşamasında, her fırsatta burada olmaktan, çalışmaları yakından takip etmekten mutluluk duyuyorum. 100 yıl sonra bile ayakta kalacak muhteşem bir yapıt olarak inşa ettiğimiz eser tüm yurttan ziyaretçi çekecek. İlkadım’ı Karadeniz’in yıldızı yapmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu eşsiz eserimizin de camii kısmını 2018 yılı Ramazan ayında vatandaşımızın hizmetine sunmak için söz vermiştik. Şu an için inşaat sürecimiz verdiğimiz sözü tutabilecek konumda ilerliyor” dedi.