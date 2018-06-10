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10 Haziran 2018 17:40

Kur’an kursu inşaatından çaldığı evyeleri satarken yakalandı

Samsun’da bir kişi, Kur’an kursu inşaatından çaldığı 2 adet krom evyeyi bükerek hurdacıya satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kur’an kursu inşaatından çaldığı evyeleri satarken yakalandı

10 Haziran 2018 17:40


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan Canik Müftülüğü Kız Kur’an Kursu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kur’an kursu inşaatına giren hırsız buradan lavaboya takılacak olan olan her biri yaklaşık 300 lira değerinde olan 2 adet krom evyeyi çalarak büküp hurdacıya satmak istedi. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızın hurdacılara gitme ihtimali üzerine araştırma yaptı. Polis, Kur’an kursundan evyeleri çaldığı iddia edilen 29 yaşındaki Olcay K.’yi çaldığı ürünü hurdacıya satarken suçüstü yakaladı. Çalıntı evyelerle yakalanan Olcay K. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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