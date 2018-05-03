Kur’an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Minikler yılsonu gösterisinde yıl boyunca öğrendiklerini sergileyerek büyük beğeni topladılar.
İlçe Müftüsü Mehmet Süsün programda yaptığı konuşmada, “Camilerimiz çocuk cıvıltılarından uzaklaştırıldığından buyana Diyanet İşleri Başkanlığımız, cami ve Kur’an kurslarımızda 4-6 yaş grubu çocuklarımıza yönelik muhteşem bir proje geliştirerek camilerimizi çocuklarımızla yeniden buluşturdu" dedi.
Gösteride, 4-6 yaş grubu Nevin Hatun Kur’an Kursu öğreticileri hazırladıkları tiyatro gösterileri, rontlar, ilahiler, semazen gösterileri, şiirler ve Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudular.
Program sonunda öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Programa Cumhuriyet Savcısı Muhammet Halis Tuğ, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, ve öğrenci velileri katıldı.