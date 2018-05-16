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16 Mayıs 2018 17:14

"Kur’an kursuna gidiyorum" diye evden çıkan genç kız 1 haftadır kayıp

Samsun’da ailesine "Kur’an kursuna gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kızdan 1 haftadır haber alınamıyor.


16 Mayıs 2018 17:14


Samsun’un Havza ilçesi Erikbelen Mahallesi’nde oturan Zinet ve Hasan Arslan çiftinin kızları Sevda Arslan(15), 9 Mayıs’ta ailesine Kur’an kursuna gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Eve dönmeyen genç kızı merak eden ailesi, ilk olarak kızlarının Kur’an kursuna gitmediğini öğrendi ve ardından güvenlik güçlerine başvurdu.


Kızlarının evlilik maksadıyla karşı mahalleden birileri tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Hasan Arslan, Sevda’nın hayatından çok endişe ettiğini söyledi. Yaklaşık bir haftadır kızlarına dair hiçbir ize rastlanmadığını, telefon dahi edilmediğini dile getiren baba Arslan, "Kızım kesin kaçırıldı. Bizim şüphelerimiz kızımın evlilik amacıyla kaçırılmış olmasıdır. Ama onun yaşı küçük ve hayatından endişe ediyorum. Ben kızımı kaçırdıklarını düşündüğüm ailenin de ismini polis ve jandarmaya verdim. Ama bugüne kadar kızımı ne duyan oldu ne de gören. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.




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