Samsun'un Bafra ilçesinde Kur'an kursunun sadaka kutusundaki paralar çalındı.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nin altında bulunan Fatih Kur'an Kursunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halinde bulunan Kur'an kursunun birinci katında açık olan pencereden içeri giren kimliği henüz tespit edilemeyen hırsız ya da hırsızlar, Kur'an kursunun mutfak kısmındaki odada cami için toplanan yardım kutusundaki bozuk paraları çaldıktan sonra kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayıyla ilgili inceleme sürüyor.