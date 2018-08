Samsun’da yaklaşan Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, Kurban Bayramı’nda beslenmeyle ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

İlk 24 saat önemli

Diyetisyen Yılmaz, "Et çok güzel hayvansal bir protein kaynağıdır. Atin içerisinde minerallerden magnezyum, çinko, demir, vitaminlerden ise b1, b6, b112 ve a vitamini bulunmaktadır. Demir içeriğinin de zengin olması kan yapımında da destekleyici etki sağlamaktadır. Kişilerin kan yapımını arttırdığı için kan sayısını yükseltir. Yalnız burada yapılan yanlış bir uygulama vardır. Kişiler et tüketirken süt yoğurt ve ayran gibi kalsiyum kaynaklı ürünlerle tüketiliyor. Kalsiyum demiri emici maddeye sahiptir. Bunun yerine etin yanına yeşil yapraklı sebzeler yemeklerinden yardım alabiliriz. Köfte ayran yerine, köfte bol salata gibi sebze yemeğinden yardım almak bizim için daha mantıklı yemek olur. Kurban kesildi hemen kavurmaya başlıyoruz. Bizim için önemli olan etin kesildikten sonra ölüm katılıklarının çıkılmasıdır. Ölüm katılığının çıkması ortalama 24 saat sürer” dedi.

Beslenme öğünleri nasıl olmalı?

Kurban Bayramı’nda beslenme hakkında açıklamalarda bulunan Diyetisyen Elanur Yılmaz şu bilgileri verdi:

“Birincisi et serttir ve pişmesi zordur. Sert olduğu için hazmı zordur ve mide rahatsızlıklarının habercisidir. O yüzden hayvan kesildikten sonra örneğin akşama kadar dinlendirelim. Ertesi gün pişirerek tüketebiliriz. Yine yapılan yanlışların başında kavurmayı katı yağlarla pişirmek gelir. Bu durumda etin yağ kitlelerini temizlememiz gerekiyor. Daha sonra kendi suyuyla kısık ateşte pişirilmesi gerekiyor. Yani içine ne tereyağı ne de kuyruk yağı atılmaması gerekiyor. Et suyunu çektiğinde baharatını ekleyebilirsiniz. Tabii ki tuz ve baharatı da sonunda eklememiz gerekiyor. Bir öğünü et ile geçirmiş iseniz diğer öğünü de zeytinyağlı sebzeli yemeklerle geçirin. Çünkü bizde en büyük yapılan yanlış, sabah kahvaltıda kavurmayı yedik. Daha sonra Ayşe ablaya gittiğimizde de et yedik. Bu yanlış bir uygulamadır. Çünkü tek bir öğünde et ile geçirmenizde fayda vardır.”