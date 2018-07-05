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05 Temmuz 2018 16:40

Kurşunlu Şelalesi görenleri büyülüyor

Tekkeköy Büyüklü Mahallesi Kurşunlu mevkisinde kuş sesleri ve yemyeşil ağaçların ortasından akan dere üzerinde çağlayan Kurşunlu Şelalesi görenleri büyülüyor.

Kurşunlu Şelalesi görenleri büyülüyor

05 Temmuz 2018 16:40


Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın çabaları ve yürütülen titiz çalışmalar neticesinde turizme kazandırılan Kurşunlu Şelaleleri gezilip görülecek yerler listesinde yerini aldı. Tekkeköy’ün tarihi, doğal, kültürel ve turistlik değerler bakımından zengin bir ilçe olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizin tüm artılarını en güzel şekilde değerlendiriyor ve sergiliyoruz. Özellikle doğal güzelliklerin her zaman ayrı bir yeri ve önemi var. Buralar tamamen insan eli değmeden doğa tarafından oluşan insanları cezp edip kendine doğru çeken muhteşem alanlardır. Bizler de ilçemizdeki doğal alanları değerlendirip halkımızın ve ziyaretçilerimizin en güzel şekilde kullanabileceği duruma getiriyoruz” dedi.



Tekkeköy’ün güzellikleri sergileniyor


Kurşunlu şelalesinin artık benimsendiğini vurgulayan Başkan Togar, “İlçemizin tüm güzelliklerini iyi bilen ve tanıyan biri olarak ilçemizin tarihi, doğal, kültürel, turistlik değerlerini ortaya çıkartmayı başardık. Bunlardan biride Kurşunlu Şelalesi. Göreve geldiğimiz ilk yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarla buranın turizme açılmasını sağladık. İlk olarak buraya ulaşımı sağladık. Ardından bu muhteşem doğa harikası alana banklar, kamelyalar, barbeküler, oyun alanları, çeşmeler, lavabolar yaptık. Herkesin en güzel şekilde kullanabileceği konuma getirdik. Artık burası insanların tercih ettiği yerler arasına girdi. Herkesi bu güzel doğa harikası Kurşunlu Şelalesi’ni görmeye ve burada vakit geçirmeye davet ediyorum” diye konuştu.




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