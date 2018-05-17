Kurtuluşa İlkadım İzcilik Kampı başladı

16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamp etkinliği için, Samsun Canik İzci Evi çadır alanında kurulan kampta 6 ilden 160 izci bir araya geldi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, kampın açılışı için hazırlıklarını sürdüren izcileri ziyaret etti. Kamp açılış töreninde izci yoklaması, bayrak-flama töreni, tanışma ve temenni konuşmaları yapıldı. Gürcistan’dan da bir izci grubunun katılacağı etkinliklerde izciler kamp süresince kültürel yerleri gezerek 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleriyle birlikte, 1919 metre bayrak yürüyüşüne katılarak bayrağı Samsun halkı ile birlikte şehirde dolaştıracak.