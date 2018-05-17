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17 Mayıs 2018 11:41

Kurtuluşa İlkadım İzcilik Kampı başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında “Kurtuluşa İlkadım İzcilik Kampı” açılışı töreni yapıldı.

Kurtuluşa İlkadım İzcilik Kampı başladı

17 Mayıs 2018 11:41


16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamp etkinliği için, Samsun Canik İzci Evi çadır alanında kurulan kampta 6 ilden 160 izci bir araya geldi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, kampın açılışı için hazırlıklarını sürdüren izcileri ziyaret etti. Kamp açılış töreninde izci yoklaması, bayrak-flama töreni, tanışma ve temenni konuşmaları yapıldı. Gürcistan’dan da bir izci grubunun katılacağı etkinliklerde izciler kamp süresince kültürel yerleri gezerek 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleriyle birlikte, 1919 metre bayrak yürüyüşüne katılarak bayrağı Samsun halkı ile birlikte şehirde dolaştıracak.




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