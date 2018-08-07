Kuş Cenneti UNESCO için hazırlanıyor

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sulak alanlarından birisi olan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nin UNESCO Dünya Doğal Miras Alanı olarak ilan edilebilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Bugüne kadar deltada önemli çalışmalar yapıldı. Tahrip olan doğal alanların yeninden doğaya kazandırılması, ziyaretçi yönetimine yönelik altyapı tesislerinin yapılması gibi birçok çalışma tamamlandı. Son olarak korunan alanın büyük bölümü araç trafiğine kapatılırken, ziyaretçiler canlıların yaşam alanlarında daha doğa dostu yöntemler ile kontrollü bir şekilde gezdirilmekte. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, 356 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türü için yaşam alanı sağlayan farklı habitatları bünyesinde barındıran ve özellikle kuşlar açısından önemli bir yaşam alanı özelliğinde. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nin UNESCO adaylık başvurusu, Temmuz 2019 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek olan Dünya Miras Komitesi toplantısında karara bağlanacak. Bu süreçte özellikle deltanın yönetim yapısının güçlendirilmesi, koruma ve izleme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde paydaş kurumlarımızın katılımı ile bir dizi çalışma yürütülmektedir” dedi.

Kuş Cenneti 100 günlük icraat programına dahil edildi

Türkiye adına yeni bir dönemin başladığı Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin ilk 100 günlük süreçte hayata geçireceği acil ve önemli nitelikteki projelerin yer aldığı “100 günlük icraat programında” Kızılırmak Deltası’nda yürütülen UNESCO hazırlık faaliyetlerinde yer aldığını belirten Başkan Zihni Şahin şunları söyledi:

“Farklı başlıklarda toplam 400 projenin yer aldığı 100 günlük icraat programında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına hayata geçirilecek 39 projeden birisi olan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için çalışmaların tamamlanması projesi, Kızılırmak Deltası’nın UNESCO adaylık süreci açısından büyük katkı sağlayacaktır. UNESCO sürecinde alanın yerinden yönetimi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanlığının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, nitelikli personel istihdamı, koruma ve izleme faaliyetlerine yönelik personel ve altyapı desteğinin sağlanması, balıkçılık ve otlatma yönetimine yönelik planların hazırlanması, bölgede farklı öğrenci gruplarına yönelik farkındalık artırma eğitimlerinin düzenlenmesi, deltaya özel Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısının kurulması gibi birçok farklı başlıkta 3 yıllık dönemi kapsayan çalışmaları içeren Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti Habitat ile Tür Koruma ve İzleme Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 100 günlük icraat programına dahil edilmiştir. Projenin yaklaşık bütçesi 5 milyon TL olup bu proje, Kızılırmak Deltasında özellikle kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve koruma faaliyetlerine yönelik bugüne kadarki süreçte hayata geçirilen en büyük bütçeli proje olma özelliğini taşımaktadır. Projede yer alan uzun vadeli bilimsel çalışma ve izleme faaliyetleri ile eğitim faaliyetleri dışında kalan personel istihdamı, koruma ekiplerinin görevlendirilmesi, izleme ve koruma faaliyetlerine yönelik altyapının tamamlanması gibi çalışmaların 3 aylık dönemde tamamlanması hedeflenmektedir.”