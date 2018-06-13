Kuş Cenneti, UNESCO’nun Paris’teki merkezinde tanıtıldı

Doğa fotoğrafçısı Emin Yoğurtçuoğlu tarafından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatında (UNESCO), "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti" adı altında görücüye çıktı.

Halen ulusal ve uluslararası öneme sahip UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltasının kalıcı listeye alınması için girişimlerini ve hazırlıklarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, deltanın tanıtılması adına önemli bir adım daha atmış oldu. Serginin açılışı ile birlikte ayrıca Türkiye’yi en iyi şekilde tanıtan dergilerden biri olan ve İngilizce yayın yapan "Cornucopia"nın özel "Kızılırmak Deltası’ özel sayısı da yayınlandı. Açılışta proje danışmanlarından Sunay Demircan tarafından deltayı tanıtan bir sunum yapıldı ve Genel Sekreter yardımcısı Zennube Albayrak da katılımcıları bilgilendirerek sahada yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sergi açılışı geniş bir katılımla gerçekleşti. Açılışa Türkiye’nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Orman ve Su İleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Etüd ve Projeler Daire Başkanı Cüneyt Yalçınkaya, Alan Başkanı Mustafa Güler, SAMKUŞ Müdürü İsmail Mutlu, Danışmanlar Sunay Demircan, ve Zeynep Buluş Demircan, Çevre ve şehircilik Bakanlığı’ndan yetkililer ile farklı ülkelerden 150’ye yakın katılımcı katıldı.