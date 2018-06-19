Kuş yuvaları yıkımı durdurdu

Kızılırmak Deltası Üçpınarlar mevkisinde yapılmış olan kaçak konteyner yapıların yıkımını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu yapılardan birisini yıkmaya başladığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Binanın birçok yerinde farklı kuş türlerine ait yuvalar ve yumurtalar vardı.

Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda kuş çeşidinin yuvası ve üreme yeri olan Kızılırmak Deltası’nda yaşam çeşitliliği hayran bırakırken bu hoş sürprizi fark eden ekipler yıkımı durdurarak yetkililere bilgi verdi.

Albayrak: “Yavruların yumurtalardan çıkması beklenecek”

Kızılırmak Deltası’nın kuşlar ve farklı canlı türleri için dünyadaki en önemli barınma ve üreme merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayarak, “UNESCO doğal dünya mirası geçici listesinde bulunan ve kalıcı liste için de önemli bir aday olan deltamız çok sayıda kuş çeşidinin de barınma ve üreme alanı olarak dikkat çekiyor. Buradaki bu canlılığın korunması ve devam ettirilmesi için çevresel zararı olan tüm etmenleri ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Kaçak yapılaşma da bu mücadelenin önemli bir parçası. Üçpınarlar mevkisindeki kaçak konteyner yapıları yıkarken karşımıza çıkan yaklaşık 32 yuva nedeniyle hemen buradaki çalışmaları durdurduk ve çevresini koruma altına aldık. Kuş yavruları yumurtalardan çıkana kadar bekleyeceğiz. Burada karşılaştığımız görüntü deltadaki canlı yaşam çeşitliliğini bir kez daha görmemizi sağladı” dedi.