Türkiye'nin Antarktika ekibinde bulunan Araştırma Görevlisi Mert Bezcioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) kutup araştırmaları deneyimlerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolRec) koordinasyonunda 2018'de ikincisi gerçekleştirilen İkinci Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde (TAE-II) görev yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Harita Mühendisliği 2016 yılı mezunu Arş. Gör. Mert Bezcioğlu, mezun-öğrenci buluşmaları kapsamında Mühendislik Fakültesine konuk oldu.

Fakültenin konferans salonundaki söyleşiye; akademisyenler ve öğrenciler katılırken, Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) araştırma görevlisi olan Mert Bezcioğlu, “Kutup Araştırmaları Deneyimleri” başlıklı söyleşisinde; Antarktika'ya olan yolculuğu, yaşadığı doğal ortam ve karşılaştığı çeşitli zorluklar hakkında paylaşımlarda bulundu.

Söyleşi programında ayrıca Arş. Gör. Bezcioğlu; Antarktika kıtasında yürütücüsü olduğu “Yüksek Frekanslı Kinematik Hassas Konum Belirleme Yöntemi ve GLONASS Uydularının Katkısı: Antarktika Yarımadası Örnekleri” ve araştırmacı olarak yer aldığı “Antarktika Yarımadası ve Çevresi Çökelme Ortamlarındaki Güncel Sediment Özelliklerinin ve Dinamiklerinin Belirlenmesiyle Çevresel ve İklimsel Etkilerinin Araştırılması” projeleri hakkında katılımcıları aydınlattı.

OMÜ Harita Mühendisliği Bölümünden 2016 yılında mezun olan ve GTÜ Harita Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan Mert Bezcioğlu da bu kapsamda Antarktika'ya giden TAE-II ekibi arasında yer aldı. Bezcioğlu, Bulgaristan Antarktika Enstitüsünde yapılmış olan 2 aylık bilimsel çalışmalar kapsamında 2 farklı projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. İlk defa GTÜ'den araştırmacı gönderilen projede, GTÜ Harita Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilen araştırmalara da veri sağlandı. Antarktika projesi ile Bezcioğlu, aynı zamanda küresel iklim değişikliği ve etkilerine yönelik farkındalık oluşturmak adına sosyal sorumluluk projelerine hem kıtada hem de ülkeye döndükten sonra destek vermeye devam ediyor.

Türk bilim insanlarının Antarktika'daki çalışmaları

Başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok alanda çeşitli bilimsel araştırmaların sürdürüldüğü Antarktika'ya, ilk olarak 1960'lı yıllarda giden Türk bilim insanları, Türk Bilim Üssü kurmak ve bilimsel araştırmalar yapmak adına 2017 yılında ilk Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni (TAE-I) gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinasyonunda 2018 yılında ikincisi gerçekleştirilmiş olan İkinci Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-II) ve uluslararası iş birlikleri çerçevesinde, Bilim Üssü Projesi'ne katkı sağlamak için 40'tan fazla üniversite ve çeşitli kurumlardan 100'e yakın bilim insanı araştırmalara katılmış ve yaklaşık 40 bilim insanı kıtaya ayak basarak bilimsel çalışmalarını yürütmüşlerdir.