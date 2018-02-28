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28 Şubat 2018 15:00

Kütüphaneler kitapsız kalmasın

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı köy okullarını kitaplarla destekliyor.

Kütüphaneler kitapsız kalmasın

28 Şubat 2018 15:00


AK Parti İlçe Başkanlığının başlattığı “Köy Okulları Kitapsız Kalmasın” kampanyası kapsamında Özören Şehit Metin Arslantürk İlk-Ortaokulu kütüphanesinin kitap eksikleri tamamlandı. Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı kaynaklar özenle seçilerek kütüphane zenginleştirildi.


AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av Haluk Köksoy yaptığı açıklamada, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın kitap ihtiyacı konusunda bir farkındalık oluşturabildiysek amacımıza ulaşmış sayılırız. En temel hak olan eğitim hakkının zengin kütüphanelerle daha da sağlıklı hale getirilmesi için yola çıktık. Çocuklarımızın modern eğitim anlayışı ile bilgiye hızla ulaşmaları ve okuma alışkanlığının artırılması için kütüphanelerin zengin içerikli olması çok önemli” dedi.




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