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19 Temmuz 2018 17:14

Kuveyt’ten Samsun Havalimanı’na ilk uçak indi

SAMSUN (İHA) – Karadeniz’in yükselen kenti olan Samsun’a, Kuveyt’ten ilk direkt uçuş seferleri bugün itibariyle başladı.

Kuveyt’ten Samsun Havalimanı’na ilk uçak indi

19 Temmuz 2018 17:14

Kuveyt’ten havalanan ve Samsun Havalimanı’na iniş yapan uçak, adeta bayram havasında karşılandı.


Türk Hava Yolları, Samsun ile Kuveyt arasında direkt uçuşlara başladı. Bugün Kuveyt’ten yola çıkan TK1417 sefer kodlu ilk uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Uçağın inişi sırasında karşılıklı park halinde olan itfaiyelerden su şöleni yapıldı. Kuveyt’ten Samsun’a gelen kafile, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda coşkulu bir şekilde karşılandı. Kuveyt yolcuları uçaktan inişleri sırasında görevliler tarafından gül ve lokumla karşılandı. Apronda ise halk oyunları ekibi tarafından davul zurna eşliğinde gösteri yapıldı. İlk kez Samsun’a gelmenin heyecanını yaşayan Kuveytliler, uçuş sırasında çok keyif aldıklarını dile getirdi.


Körfez ülkelerinden Samsun’a gerçekleştirilen ilk sefer olma özelliğine sahip uçuşlar sayesinde Türk Hava Yolları bölge turizmine önemli bir hareketlilik sağlamayı hedefliyor. İki kent arasındaki uçuşların 23 Ağustos tarihine kadar her perşembe günü karşılıklı olarak icra edileceği bildirildi.




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