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11 Ocak 2017 18:33

KYK öğrencilerinden Halep’e 1 tır dolusu yardım

KYK öğrencilerinden Halep’e 1 tır dolusu yardım

11 Ocak 2017 18:33

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Halep’e 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.
Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının “Halep Bizimle Biz Halep’leyiz” sloganı kapsamında 923 koli gıda malzemesi, 88 koli giyecek, 200 çuval un, 288 koli temizlik ve birçok temel yaşam malzemesi topladı. Toplanan malzemeler bir tıra yüklendi. Bir tır dolusu yardım, Samsun Valisi İbrahim Şahin’in de katıldığı törenle Halep’e uğurlandı.
Halep’te yaşanan iç karışıklıkların ardından orada kalan halkın bu yardımlara ihtiyacı olduğunu ifade eden KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde KYK Genel Müdürlüğü 81 ilde ‘Halep Bizimle Biz Halep’leyiz’ sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Samsun’da yurtlarımızda bulunan öğrenciler de bu yardım kampanyasına kayıtsız kalmadılar. İlçelerdeki ve merkez yurtlarımızdaki tüm öğrencilerimiz harçlıklarından ve esnaflardan topladıkları paralarla bu yardımların toparlanmasına, Suriye Halep’teki kardeşlerine göndermek için geceyi gündüze katarak çalıştılar. Derslerinden dahi zaman ayırıp yardım toplamaya gayret ettiler. Ortaya böyle güzel bir kampanya çıktı. Türk Kızılayı’nın da destekleriyle birlikte tırımızı Halep’e gönderiyoruz. Katkısı geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra tır Halep’e doğru yolu çıktı.



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