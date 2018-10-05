KYK'dan "Gelin Tanış Olalım" etkinliği

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) “Gelin Tanış Olalım" etkinliği kapsamında KYK Alaçam İlçe Müdürlüğü Yurdu kız ve erkek üniversiteli gençlere kapılarını açtı.

“Gelin Tanış Olalım" etkinliği kapsamında Alaçam'da eğitim öğrenim gören Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Alaçam Kredi Ve Yurtlar Kurumu Müdürü Selim Erdoğan ile birlikte ilçenin turistik ve tarihi mekanlarını gezdiler.

Öğrencilerin konforlu, rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak için yaz boyunca hazırlıklarını tamamlayan KYK, öğrencileriyle bir araya geldi. Yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yurt ortamını tanıması ve yurt yaşantısına uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme toplantıları da gerçekleştiriliyor. Kredi Yurtlar Kurumu Alaçam Yurt Müdürlüğünün "Gelin Tanış Olalım" adı altında uyum programı kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrencilere, Alaçam'ın tarihi ve kültürel mekanları, doğal güzellikleri gezdirilip tanıtılıyor. Bu kapsamda öğrenciler Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ı ve Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar'ı makamlarında ziyaret ettiler. Ziyaretler sonrası Alaçam'da bulunan Mübadele Müzesi, Halk Kütüphanesi ve Sivritepe gezdirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaçam İlçe Müdürü Selim Erdoğan öğrencilere insan ilişkileri, yurda, okula ve çevreye uyum, aileden uzak kalma kaygısı, aile özlemi gibi temel konularda bilgi verdi. Erdoğan, "Yurtlarımızda yıl boyunca yapacağımız sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile öğrencilerimizi yoğun ders programından ve olağan günlük streslerinden arınmalarını sağlayacağız. Öğrencilerimizin başka bir şehrin atmosferine alışabilmesine, yaptığımız sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle destek olurken aynı zamanda hayata farklı bakmalarını sağlayacağız" dedi.