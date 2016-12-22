Samsun’da bulunan Ladik Gölü, aşırı soğuklardan dolayı 1,5 ay önceden dondu.

Samsun’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Ladik ilçesini de etkiledi. Sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle doğal SİT alanı olan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Ladik Gölü dondu. 870 hektarlık alana sahip, 8 kilometre uzunluğundaki Ladik Gölü, yer yer yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tuttu. Gölün buz tutması çevredeki kuş türleri ve diğer hayvanları da olumsuz etkiledi.

Bu sene gölün geçen senelere oranla çok önceden donduğunu ifade eden Ladik Belediyesi Göl Tesisleri Sorumlusu Soner Tiryaki, “Sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düştüğünü gözümle gördüm. Gölümüz şu anda tamamen donmuş durumda. Büyük ve küçük gölün ikisi de dondu. Gölün üstünde 20 cm buzun olduğunu tahmin ediyoruz. Geçen senelerde de gölümüz donmuştu. Buzun üstünde gezmiştik. Göl her sene donuyor. Önceki senelere göre 1,5 ay daha erken buz tuttu. Geçen sene yılbaşında burada kar yoktu” dedi.

Göldeki buzun 3-4 ayda zor çözülebileceğini söyleyen Savaş Ömür ise, “Kış bu sene biraz daha erken geldi. Kar yağması her zaman iyidir, hava yumuşak olur ama bu sene hem kar yağdı hem de soğuk var. Sıcaklık bazen eksi 20 derecelere kadar düşüyor. Şu anda göl komple dondu. Sanırım Mart ayına kadar da çözülmez” diye konuştu.

Göl tesisinde çalışan elemanlar donan gölün üstünde gezerken, civarda bulunan hayvanlar da gölün üstünde gezerek donmamış kısımlardan su içti.