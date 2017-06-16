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16 Haziran 2017 10:02

Ladikliler iftarda buluştu

Ladikliler Kültür ve Dayanışma Derneği(LADER) Samsun’daki hemşehrilerine iftar programı düzenledi.

Ladikliler iftarda buluştu

16 Haziran 2017 10:02


Kalabalık bir katılımın olduğu iftar programı Atakum Belediyesi Kültür Tesislerinde gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program iftar yapılmasından sonra Dernek Başkanı Şerif Bilgin’in konuşması ile devam etti. Şerif Bilgin dernek olarak bu faaliyette hemşehrilerini bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını, 10 yıldır bu iftar programlarının yapıldığını, katılımdan dolayı hemşehrilerine teşekkür ettiğini belirterek iftar programlarına katkı veren üyelerine şükranlarını sundu.


Daha sonra söz alan yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, dernek olarak yeni yönetiminin Samsun Valisi Sayın İbrahim Şahin’i ziyaret ettiklerini, bu ziyarette Sayın Vali’den üç konuda yardım istediklerini belirterek, “Bunlar; Ladik Meslek Yüksekokulunun hayata geçirilmesi, Akpınar’da bir eğitim müzesinin oluşturulması ve uluslararası turizm acentelerinin Samsun ziyaretleri programlarında özellikle Arap turistler için Ladik’in dahil edilmesi. Sayın Valimiz bu konularda desteklerini vereceklerini beyan etti” dedi.


Çağlayan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaretlerinde de Ladik’in yarım kalan Meslek Yüksekokulu konusunda üniversitenin desteği hususunda talepte bulunduklarını ifade etti.


İftar programına Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, siyasi parti temsilcileri, Havza, Vezirköprü, Kavak, Asarcık, Alaçam dayanışma dernekleri ve LADER ’in temsilcileri iştirak etti.




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