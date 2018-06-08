Ladikliler iftarda buluştu

Kalabalık bir katılımın olduğu Ladikliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlemiş olduğu iftar programı Atakum Belediyesi Kültür Tesislerinde gerçekleşti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde Ladikliler bir araya gelmenin de mutluluğunu yaşadılar. İftar programına siyasi parti temsilcileri ve milletvekili adayları da büyük ilgi gösterdi.

Bilgin’den birlik ve beraberlik mesajı

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program iftar yapılmasından sonra Dernek Başkanı Şerif Bilgin’in konuşması ile devam etti. Şerif Bilgin dernek olarak bu faaliyette hemşerilerini bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Öncelikle yemeğimize katılım gösteren ve katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kardeşliğin, dostluğun, barışın, birlik ve beraberliğin en üst düzeye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bırakıyoruz. İnşallah hep birlikte tekrar bir araya geliriz. Bir başka iftar yemeğinde ve etkinliklerimizde tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.