Lahana merkezi “Samsun”

Geçen yıl üretilen sebze miktarları hakkında TÜİK verilerine dayanarak açıklamalarda bulunan Nail Kırmacı, Samsun’da en fazla üretilen sebzeler hakkında bilgiler verdi. Samsun’da 289 bin 689 ton lahana ve 227 bin 411 ton biber üretildiğinin altını çizen Kırmacı, üretilen diğer sebze ürünleri hakkında da bilgiler verdi.

Samsun’un sebze üretimi için çok iyi tarım alanlarına sahip olduğunun altını çizen Nail Kırmacı, “TÜİK Verilerine göre Samsun’da 107 bin 859 ton beyaz lahana, 111 bin 922 ton kırmızılahana, 30 bin 905 ton karalahana ve 39 ton Brüksel lahanası olmak üzere toplam 289 bin 689 ton lahana üretildi. Bunun yanı sıra 94 663 ton salçalık biber, 30 bin 879 ton dolmalık biber, 41 bin 979 bin ton sivri biber ve 51 bin 190 ton çarliston biberi üretildi. Ayrıca 145 bin 675 ton karpuz üretilirken, 65 bin 325 ton kavun üretildi” dedi.

Diğer sebze üretim miktarları hakkında da bilgi veren Kırmacı, şunları söyledi:

“TÜİK’ten alınan bilgilere göre yine Samsun’da 151 bin 492 ton sofralık domates üretildi. 83 bin 500 ton taze fasulye, 40 bin 326 ton sofralık hıyar, 60 bin 820 ton patlıcan, 24 bin 572 ton pırasa, 18 bin 414 ton karnabahar, 17 bin 748 ton ıspanak, 16 bin 343 ton barbun, 20 bin tondan fazla marul, bin 208 ton kuru soğan, bin 613 ton taze soğan ve 181 ton kültür mantarının yanı sıra çok miktarda diğer sebzelerden de üretildi.”