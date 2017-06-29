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29 Haziran 2017 17:49

Lastiği patlayan minibüs devrildi: 8 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde lastiği patlayan minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan minibüs devrildi: 8 yaralı

29 Haziran 2017 17:49


Kaza, Bafra-Kolay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Sazak(33) idaresindeki 55 NK 930 plakalı minibüs, Örencik mevkisinde arka sağ lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Muhammet Sazak ile Cevdet Uzun (50), Levent Uzun (36) ve Gülistan Keskin (62) Bafra Devlet Hastanesine, Ali Demirkaya, Arda Demirkaya, Aleyna Demirkaya ve Bilge Demirkaya ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın görgü tanığı bir vatandaş, minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrildiğini söyledi.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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