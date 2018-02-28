Lazer ile aşırı kıllanmaya son

Yüksel Oltulu, “Kılların kozmetik amaçlı giderilmesinde son teknolojik gelişme lazerli epilasyondur. Lazer ışını kılın melanin denilen renk verici tabakası tarafından emilir ve kıl kökünü harap eder. Böylece tekrar kıl çıkmasını engeller" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu hirsutismus (aşırı kıllanma) hakkında bilgi verdi. Dr. Yüksel Oltulu, “Hirsutismus kadınlarda normalde olmaması gereken bölgelerde, çenede, dudak üstünde, meme çevresinde ve göğüs aralarında, göbek altında orta hatta ve sırtta, bacakların iç kısımlarındaki kıllarda sertleşme, kalınlaşma ve renklerinde koyulaşma olmasıdır. Yani erkek tipi kıllanma görülmesidir” açıklamasında bulundu.

Uzm. Dr. Oltulu, “Hirsutismus kadınlarda normalde düşük düzeyde bulunan androjenlerin yani testesteron benzeri erkeklik hormonlarının artması sonucu ya da kıl foliküllerinin bu hormonlara duyarlılığının artması sonucu oluşur. Bu hormonların artışı ise ya overlerden (yumurtalıklardan) ya da böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan patolojiler sonucu oluşur. Hirsutismusun diğer nedenleri yumurtalıklarda veya böbrek üstü bezlerinde hormon salgılayan tümörler olması, overlerde hipertekozis denen durum, androjenlere benzer etki gösteren bazı ilaçların kullanımı ve konjenital adrenal hiperplazi gibi durumlardır. Bunun dışında tiroit bezi hastalıkları, hipofiz bezi hastalıkları ve genetik, yapısal faktörler de hirsutismus da rol oynayabilir” diye konuştu.

Tedavinin birinci basamağının kıllanmayı oluşturan faktörün bulunup ortadan kaldırılması veya tedavi edilmesi olduğunu vurgulayan Dr. Oltulu, “Ayrıca hastalarda antiandrojen ilaçlarda tedaviye eklenmektedir. Tedavinin ikinci basamağı ise oluşmuş kılların kozmetik yöntemler ile temizlenmesidir. Kozmetik amaçlı olarak uzun yıllardır kullanılan jilet, normal ağda, cımbız, epilasyon aleti, elektroliz (iğneli epilasyon) yöntemleri vardır. Bu eski yöntemler içinde sadece iğneli epilasyon ehil ellerde ve uygun aletlerle yapıldığında kalıcı sonuçlar verebilir” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Yüksel Oltulu şöyle devam etti: “Kılların kozmetik amaçlı giderilmesinde son teknolojik gelişme lazerli epilasyondur. Lazer ışını kılın melanin denilen renk verici tabakası tarafından emilir ve kıl kökünü harap eder. Böylece tekrar kıl çıkmasını engeller. Fakat bunun oluşabilmesi bir seansta olmaz.”

Lazer tedavisinin kadın ve erkek herkese uygulanabilineceğini vurgulayan Uzm. Dr. Oltulu şunları söyledi: “Lazer sistemlerindeki soğutma sayesinde ışın sadece kıl köküne zarar verir, çevre dokularda hasar oluşturmaz. Uzun vadede yan etkileri yoktur. Lazer ışını diğer ışınlarla özellikle X ışını, UVA, röntgen ışınlarıyla karıştırılmamalıdır. Cilde sadece birkaç milimetre girer, iç organlara ulaşmaz. Lenf, ter, yağ ve süt bezleri ile üreme organlarına bir etkisi yoktur. Kanser oluşturmaz. Tedavide seans sayısı kişinin hormonal durumu, yaşı, cilt tipi ve kıl yoğunluğu ile lazerin uygulandığı bölgeye göre değişmektedir. Ortalama 5-7 seans sonucunda iyi sonuçlar elde edilmektedir. Son çıkan lazer cihazlarda çok esmerlere dahi lazer epilasyonu uygulanabilmektedir.”