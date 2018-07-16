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16 Temmuz 2018 12:45

Lazerle, ağrısız ve kanamasız basur tedavisi

Hemoroid, halk arasında basur adı verilen hastalığın belirtileri, önlemleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Opr.

Lazerle, ağrısız ve kanamasız basur tedavisi

16 Temmuz 2018 12:45

Dr. Sedat Ocak, yapılan ağrısız ve kanamasız lazerli operasyonla hastaların kısa bir zamanda normal yaşantılarına döndüklerini belirtti.


Hemoroidin tanı ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Her sağlıklı insanda makat bölgesinde, dişli çizginin hemen üzerinde yastıkçıklar bulunur. Bunlar içinde damarlar, bağ dokusu ve düz kası barındırırlar. Ancak, sürekli kabızlık veya ishal, aşırı ıkınma, yanlış tuvalet alışkanlıkları veya hamilelik nedeniyle bu yastıkçıklar hemoroid şekline dönüşür. Önceleri ise hemoroid makat (anüs ve rektum) bölgesindeki toplar damarlarının genişlemesi veya varisi olarak tanımlanmaktaydı. Basur veya hemoroid, 50 yaş civarındaki her iki kişiden birinde belirlenir. Uzun süre oturmayı gerektiren meslekler; sekreterlik, mimarlık, mühendislik, bankacılık, bazı sporlar, vücut geliştirme, bisiklete binme, motosiklete binme, ata binme, ileri yaş, kronik kabızlık, kronik ishal, gebelik, lohusalık, dışkılama sırasında aşırı ıkınma, fazla laksatif (dışkı yumuşatıcı) veya lavman kullanımı, tuvalette uzun süre oturma alışkanlığı, tuvalette kitap okuma gibi durumlar basur veya hemoroid oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir" dedi.


Hemoroid şikayeti olan hastaların öncelikle bir kamera vasıtasıyla muayene edildiğini söyleyen Ocak, "Muayenenin ardından kesin tanı konur. Günübirlik bir işlem olan lazer teknolojisi ile ağrısız ve kolay bir tedavi uygulayarak, bu sağlık sorunundan kısa bir sürede tedavi edilmektedir. Son teknolojik aletle yapılan bu işlem, istirahat gerektirmiyor. Kişi aynı gün günlük hayatına dönüyor, işbaşı yapmasına olanak sağlıyor. Uygulama yapılan cihaz dünya da bilinen son teknoloji ürünüdür. Hemoroidten kurtardığımız bölgede diğer yöntemlere göre tekrarlama riskini minimuma indiriyoruz" diye konuştu.




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