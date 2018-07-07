Lazerle cilt yenileme ve yapılması gerekenler

Nihal Ergen, lazerle cilt yenilemenin, tüm yüz, boyun, dekolte ve el sırtında uygulanabilir bir yöntem olduğunu söyledi.

Lazerle cilt yenileme hakkında önemli bilgiler paylaşan FBM Tıp Merkezi Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nihal Ergen, lazerle cilt yenilemenin, fotoyaşlanma denilen güneşe bağlı oluşan ince kırışıklıklarda toparlanma sağladığını, aynı zamanda cildin renk tonunu eşitlediğini belirtti.

Lazer tedavisi için hangi aylar uygun?

İki tip lazer uygulaması olduğunu söyleyen Dr. Nihal Ergen, "Ablatif yani ciltte soyucu özellikte olan lazer tedavilerinin kış aylarında yapılması uygundur. Fraksiyonel lazer olarak bilinen bu lazer ile sivilce izi ve leke tedavisi yapılmaktadır. Ablatif başlığı ile de ben alımı ya da yaşlılık lekesi de tedavi edilmektedir. Non ablatif denilen ve cildin üst tabakasına herhangi bir hasar vermeden orta tabakalara etki eden lazer tedavileri ise mevsim bağımsız uygulanabilmektedir. Karbon peeling olarak bilinen bu lazer gözenek daraltma ve cilt tonunu eşitlemede kullanılmaktadır. Cilt problemine göre ya da kombine tedaviye göre değişmektedir. Soyucu özellikte olan lazer tedavileri 2 ila 4 seans ile kısıtlanırken soyucu olmayan lazer tedavileri 4 ila 8 seansa kadar uygulanabilmektedir" dedi.

Tedavi sonrası

Lazer tedavileri sonrası nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan Dr. Nihal Ergen, "Güneşten korunmanız ve solaryumdan kaçınmanız gerekmektedir. Seans aralarında ve sonrasında düzenli olarak güneş koruyucu krem kullanılmalıdır. Düzenli aralıklarla yapılacak cilt bakımı ile nefes alan cildinizin gözenek genişlemesinin önüne geçilebilir. Cildinize uygun ev bakım ürünleriniz ile destek olunmasında fayda vardır" diye konuştu.