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18 Eylül 2017 17:08

Leylek yuvaları çalındı

Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne “Sizin De Bir Leylek Yuvanız Olsun Projesi” kapsamında dikilen 7 direkteki leylek yuvaları çalındı.

Leylek yuvaları çalındı

18 Eylül 2017 17:08


Doğa fotoğrafçısı Hasan Aktürk tarafından 1,5 yıl önce gündeme getirilen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne “Sizin De Bir Leylek Yuvanız Olsun Projesi” kapsamında Bafra Belediyesinin destekleriyle Doğanca Mahallesi Kuş Cenneti sınırları içerisinde bulunan Leylek Ormanı yakınına 7 direk dikilerek leylek yuvaları yapılmıştı. Yuva yapılan direkler henüz nedeni ve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sökülüp götürülmüş.


“Sizin De Bir Leylek Yuvanız Olsun Projesi” hakkında bilgi veren Aktürk, “Doğa ve kuş fotoğrafçılığı hobimin sayesinde kuşlara yakın ilgi duymaktayım. Burada da leyleklerin çok büyük bir popülasyonu var. Leylekler arttıkça yuva sayıları artamıyor. Bu nedenle 1 buçuk yıl önce leylek Bafra Belediyesinin de katkılarıyla diktiğimiz leylek yuvaları yerlerinden sökülüp götürülmüş. Leylek yuvalarını göremeyince şok oldum. Bizim maksadımız leylekler ve diğer kuşlara yaşanacak, gelip konabilecek bir ortam sağlamaktı. Ama ne yazık ki sökmüşler. Bunu ne maksatla yaptılar bilmiyorum ama bunun araştırılarak bunu yapanların bulunmasını istiyorum” dedi.


Bafra Milli Parklar Şefi Cengiz Akyüz, konunun araştırıldığını, bunu yapanları tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.




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