Samsun Valisi Osman Kaymak, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya Tekkeköy Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan birçok kanserin ve hastalığın erken teşhisi amacıyla hazırlanan "Erken Teşhiste Biodedektör Köpekler" adlı Türkiye’de ilk ve tek olacak olan projenin tanıtım sunumuna katıldılar.

"Proje kabul edilir ise Türkiye’de ilk ve tek olacak"

Okulun veteriner öğretmenleri ve proje sorumluları tarafından verilen bilgilere göre; bu proje ile Türkiye’de daha önceden yapılmamış, denenmemiş, Avrupa’da örnekleri olan iyi uygulamaları ülkeye kazandırmak amaçlanmış. Proje ile kanserin erken teşhisinde zamanı kısaltmanın yanında teşhisteki maliyetleri yarıya indirilecek. Yine erken teşhisin tedavi maliyetlerini de azalması dolayısıyla ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak. Sadece köpeklerin koklama duyusu kullanılarak kanser, diyabet gibi taramalar kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılacak. Hastanelerdeki yığılmaların önüne geçilerek gereksiz iş yükü de azalacak. Meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri, diyabet gibi birçok hastalık ve kanser çeşidi laboratuvar ortamına gerek duyulmadan kısa bir sürede sadece eğitimli köpeklerin koklaması ile erken teşhis edilebilecek. Bu uygulanması planlanan proje Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinasyonunda Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi, Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, İçişleri Bakanlığına Bağlı Köpek Eğitim Merkezi ve Milli Savunma Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi işbirliğinde yapılması hedefleniyor.

"Başkan Togar’dan projeye tam destek"

Avrupa’da örnekleri olan ve Türkiye’de ilk olacak bir projenin Tekkeköy’de planlanmasının heyecan verici olduğunu söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bu projenin uygulanabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ederek tam destek vermeye hazırız. İlçemiz sınırları içerisinde böyle bir projenin hazırlanmış olması bizleri çok sevindirdi. İnsan sağlığı ve erken teşhis açısından maliyet, hızlı sonuç alma ile ekonomik yükümlülüğün azaltılması gibi birçok artısı bulunan ’Erken Teşhiste Biodedektör Köpekler’ adlı Türkiye’de ilk ve tek olacak olan bu proje Avrupa’da uygulanmış ve çok güzel sonuçlar elde edilmiş. Hocalarımızın detaylı araştırmaları sonrası oluşturdukları sunumunda her şey sonuçlarıyla birlikte açık bir şekilde ortaya konmuş. Öncelikle eğitimcilerin ardından köpeklerin eğitilmesi ile start alması hedeflenen proje inşallah Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz koordinasyonunda uygulamaya konulacak. Bu konuda Samsun Valimiz, Kaymakamımız gibi bizlerde yerel yönetim olarak projenin uygulanması konusunda gerekli desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu.