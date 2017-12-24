Lise öğrencilerinden kansere karşı "rap klibi"

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider Projesi” kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında İngilizce öğretmeni Erkan Dönmez’in desteği ile kanserle ilgili rap şarkısı yazan Seyitcan Yarar, Fatih Sayım, Erkan Sürmeli’nin klibi oldukça beğeni gördü. Daha önce de raple ilgilenen 11. sınıf öğrencileri, "Haykırış" isimli bir de rap grubu kurdu. Projenin aile, okul, arkadaş ilişkilerine oldukça iyi yansıdığını belirten öğrenciler, rap sayesinde hayatlarında olumlu değişiklikler yaşadıklarını belirttiler. Daha önce okulla pek alakalarının olmadığını vurgulayan öğrenciler, raple birlikte okulu severek derslerinin daha iyi olduğunu kaydettiler. Kanser klibinden sonra uyuşturucuya karşı da şarkı yazan öğrenciler, toplumdaki kötü alışkanlık ve sosyal projelerde yer almak istediklerini ifade ettiler.

Proje sayesinde öğrencilere okulu sevdirdiklerini belirten Erkan Dönmez, "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider Projesi kapsamında kanserle mücadele için bir kısa film yarışması düzenlendi. Bir kısa film hazırladık. Bu filmi renklendirmek için bir de rap şarkısı hazırladık. Filmin arka planına bu rap şarkısını koyduk. Şarkımız oldukça ilgi gördü. Projenin ödül töreninde bu şarkıyı öğrencilerimiz seslendirdi. Herkes şarkıyı çok sevdi. Meslek liseleri öğrencilerinin okula adaptasyonları biraz daha olumsuz olarak biliniyor. Biz öğrencilerimizin kabiliyetlerinden yola çıkarak hem eğitimi hem öğretimi birlikte götürmek istedik. Bu projede yer alan öğrencilerimiz de akademik başarı olarak belli bir noktadalar ama ders başarıları biraz düşüktü. Okula karşı ilgileri biraz daha azdı. Biz rap müzikle okulu birleştirerek öğrencilerimizi okula çektik, okulu sevdirdik ve sosyal projeler yaparak toplumda farkındalık oluşturma sorumluluğuna da vermiş olduk" dedi.

Projenin aile ve okul hayatını olumlu etkilediğini söyleyen Seyitcan Yarar, "Çevreden olumlu cevaplar alınca bu işin üzerine daha fazla gittik. Üçümüzün de okulu pek fazla sevdiği söylenemezdi. Ama okulla birlikte çalışmalar yapınca hem okulu hem rap müziği bir arada yürütmek bizim için çok güzel oldu" diye konuştu.

"Rap sayesinde hem kendimizi hem de okulu sevdik"

Kendilerine verilen değeri rap sayesinde anladıklarını belirten Fatih Sayım, "Rap sayesinde hem kendimizi hem de okulu sevmeye başladık. Biz öğretmenlerle pek iyi anlaşamayan tiplerdendik. Derslerle fazla ilgilenmezdik. Fakat bu projeyle birlikte hocalarımızın bize verdiği değeri anlamaya başladık. Bu projede bizi öne sürmeleri bizim de hoşumuza gitti. Okulu daha farklı bir şekilde sevmeye başladık. Hocaların gözünde olmak bizim için iyi oldu. Biz bundan sonra topluma faydalı olan bütün projelerde bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Projeden sonra kansere karşı daha fazla duyarlı olduklarını söyleyen Erkan Sürmeli, "Kansere karşı daha da bilinçlendik. Biz sadece kanserle sınırlı kalmak istemiyoruz. Diğer zararlı alışkanlıklarla ilgili de şarkılar yapmak istiyoruz. Yeni projelerle yolumuza devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.