Liseliler kansere karşı 168 kısa film çekti

Samsun Valiliğinin himayesinde, 2015-2016 ve 2016-2017 öğretim dönemlerinde, Halk Sağlığı Müdürlüğünün koordinatörlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" adlı proje yürütüldü. Ortaokullardaki tüm öğrencileri kapsayan proje ile öğrencilerin, yaptıkları araştırmalarla kendilerinin ve ailelerinin kanserden korunma yöntemleri, taranabilir kanserler ve tarama merkezleri hakkında farkındalıklarının artırılması, ayrıca kanser taramalarına yakınlarının yönlendirilmesi hedeflendi. 2016-2017 eğitim öğretim yılında toplam 143 okuldan, 508 öğrenci 5 aylık bir sürede 2 bin 5 kişiyi kanser taramalarını yaptırmak üzere KETEM’lere ve Toplum Sağlığı Merkezlerine yönlendirdi. Bu sayı, bir önceki yıl yapılan projenin yönlendirme sayıları ile kıyaslandığında 3,6 katına çıktı. Yapılan tarama testleri sonucu serviks kanseri taraması yapılan 36 kişi, meme kanseri taraması yapılan 29 kişi ve kalın bağırsak kanseri taraması yapılan 26 kişi olmak üzere toplam 91 kişinin tarama test sonuçları pozitif çıktı ve ileri tetkiklerini yaptırmak üzere bir üst merkeze sevkleri sağlandı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise liseli öğrencilerin dikkatini kanser taramaları konusuna çekmek amacı ile onların daha çok ilgi duyacağı kısa film yarışması düzenlendi. 1,5 ay gibi kısa bir zaman diliminde 17 ilçeden, 89 liseden, 168 öğrenci kısa film gönderdi. 334 öğrenci bin 48 yakınını kanser taramalarını yaptırmak üzere tarama merkezlerine yönlendirdi. Yönlendirdikleri kişi sayısına göre ek puan alan kısa filmler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı, sanat yönetmeni, senarist, halk sağlığı uzmanı, Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ve kanser birimi hekiminden oluşan jüri tarafından değerlendirildi ve 17 ilçe birincileri, il ilk üçü ve 2 tane mansiyon derecesi belirlendi. Yarışmada birinciliği özel bir kolejde okuyan "liste" isimli kısa filmi ile Deniz Mıdık kazandı.

İl derecesine giren öğrencilere; bisiklet, il derecesine giren öğrencilerin danışman öğretmenleri ile 17 ilçe birincisi olan öğrencilere 250 liralık spor giyim çeki, yönlendirmede en çok katkıyı sağlayan ilk 3 okula masa tenisi seti, yarışmanın tüm basamakları ile yönlendirmelere en çok destek veren Toplum Sağlığı Merkezi Kanser Birimi çalışanları için çay kahve makinesi takdim edildi.

Programa, Samsun Büyükşehir Başkan Vekili Turan Çakır, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.