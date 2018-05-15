Liselilerden doğa kampı

Okulların kapanmasına az bir zaman kala liseli gençlerin talepleri doğrultusunda doğa kampı yapıldı. Yaklaşık 60 liselinin katıldığı kamp Bafra Hıdırellez Mahallesi ormanlık alanında gerçekleştirildi. Hıdırellez Mahallesi Muhtarı Erdoğan Bölük ve Bafra Hıdırellez Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Karaca, kamp kuran doğasever liselilere ihtiyaçları olan odun temininde bulundular.

Bafra Bisikletliler Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, “Liseli gençlerimizin isteği üzerine düzenlediğimiz bu doğa kampında Hıdırellez Mahallesi’ni seçtik. Lojistik destek aldığımız Bafra Belediyesi ve güvenliğimizi sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığına ve kamp ekibim Fatih Oğuz, Ömer Faruk Şen ve Uğurcan Köse’ye emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.