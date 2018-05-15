Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 09:18

Liselilerden doğa kampı

Bisikletliler Derneği Bafra Temsilciliği liselilere tatil öncesi doğa kampı düzenledi.

Liselilerden doğa kampı

15 Mayıs 2018 09:18


Okulların kapanmasına az bir zaman kala liseli gençlerin talepleri doğrultusunda doğa kampı yapıldı. Yaklaşık 60 liselinin katıldığı kamp Bafra Hıdırellez Mahallesi ormanlık alanında gerçekleştirildi. Hıdırellez Mahallesi Muhtarı Erdoğan Bölük ve Bafra Hıdırellez Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Karaca, kamp kuran doğasever liselilere ihtiyaçları olan odun temininde bulundular.


Bafra Bisikletliler Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, “Liseli gençlerimizin isteği üzerine düzenlediğimiz bu doğa kampında Hıdırellez Mahallesi’ni seçtik. Lojistik destek aldığımız Bafra Belediyesi ve güvenliğimizi sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığına ve kamp ekibim Fatih Oğuz, Ömer Faruk Şen ve Uğurcan Köse’ye emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç