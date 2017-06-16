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16 Haziran 2017 17:04

LÖSAM’dan çocuklar yararına kermes

Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM), lösemili çocuklar yararına 1 hafta sürecek kermes açtı.

LÖSAM’dan çocuklar yararına kermes

16 Haziran 2017 17:04


Lösemili ve kan hastalıklı çocuklar için değişik projeler hazırlayan LÖSAM, bu sefer de Samsun’un en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi’nde 1 hafta sürecek kermes düzenledi. Kermeste sabahtan iftar saatine kadar giysi ve araç gereçler satılırken, iftar saatinden sonra ise tatlı satışı da gerçekleşiyor.


Kermes hakkında bilgiler veren LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz, “Lösemili çocuklar yararına İstiklal Caddesi’nde bir dükkan kiraladık. Mülk sahibi de bizden kira ücreti almadı. Yardımseverlerin getirdiği bin bir çeşit ürünü lösemili çocuklarımızın yararına satışa koyduk. 3 günde bu ürünleri etiketledik. Bütün Samsun halkını buraya bekliyorum. Buradan alınacak her üründen kazanılan para çocuklarımızın tedavisinde ve ilaç masraflarında kullanılacak. 1 hafta açık kalacağız. Gündüzleri iftara kadar ürünleri satacağız, iftardan saat 00.00’a kadar da tatlı satışı yapacağız” dedi.




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