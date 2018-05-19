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19 Mayıs 2018 13:06

Lösemili miniklere Türk Yıldızları morali

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniğinde tedavi gören minikler, hayallerinden birini daha kucaklayarak, Türk Yıldızları ekibiyle bir araya geldi.

Lösemili miniklere Türk Yıldızları morali

19 Mayıs 2018 13:06


VM Medical Park Samsun Hastanesi Kurumsal Pazarlama ve İletişim ekibinin organize ettiği bu sürpriz buluşmada, hayal ettikleri Türk Yıldızları ekibinin tırlarını gören çocuklar sevinç ve heyecanı bir arada yaşadı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri için Samsun’da bulunan Türk Yıldızları pilotları Albay Mete Kuş ve kadın pilot Binbaşı Esra Özatay ile Solo Türk pilotu Yüzbaşı Erhan Günar minikler ile sohbet etti.


Albay Mete Kuş, “Hastanede tedavi gören çocuklarımızın bizimle tanışma isteğini duyunca çok mutlu olduk ve onları gösterimize davet ettik. Onlar, gökyüzünün ilerideki yıldızları. Hayatlarına bir parça umut katabildiysek ne mutlu bize” dedi.




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