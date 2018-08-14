‘Lozan Çarşı Cadde’ yılsonuna tamam

Atakum’un prestijini güçlendirecek ve ilçeye nefes aldıracak önemli bir proje olan Lozan Cadde Çarşı projesinde, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Lozan Cadde Çarşı projemiz, ilçemizin önemli eksikliklerinden birini daha giderecek” ifadelerini kullandı.

Trafiğe açık olacak

Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir cazibe merkezi olan Atakum ilçesinin marka değerini artıracak projelerle ilçenin gelişimine yön verdiklerini dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Yapımına başladığımız yaklaşık 10 milyon TL değerindeki Lozan Cadde Çarşı projemizin çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. 55’te 55 proje sözümüz içerisinde yer alan projemiz tamamlandığında bölgenin önemli alışveriş merkezlerinden biri olacak. Toplu taşıma ve araç trafiğine açık olacak olan caddemize, binaların dış görünümünde yapacağımız değişikliklerle farklı bir imaj kazandıracağız. Lozan Caddesi, çalışmalarımızı tamamladığımızda Türkiye’nin en prestijli caddelerinden biri olacak. Atakum Belediyesi olarak ilçemizde yaşam kalitesini artıracak kapsamlı projelerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayalimizdeki şehir Atakum için durmak yok, çalışmaya devam diyoruz” diye konuştu.

Atakum esnafı güçlenecek

Atakumlu vatandaşların bazı ihtiyaçları için ilçeden ayrılmak zorunda kaldığını ve bu eksikliği gidermek adına önemli girişimlerde bulunduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakumlu vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılamak için ilçeden ayrılmak zorunda kalmasın diye birçok önemli yatırımı ilçemizle buluşturduk. Yerel esnafın güçlenmesi, markalaşmış yaşam alanlarının ortaya çıkması için önemli çalışmalara imza attık. Bu anlamda çalışmalarına başladığımız Cadde Çarşı projemizin hayata geçmesiyle birlikte ilçemizin en önemli eksiklerinden birini daha ortadan kaldırmış olacağız. Vatandaşlarımız Atakum’dan ayrılmak zorunda kalmadan alışveriş yapıp, vakit geçirebileceği bir çarşıya kavuşuyor. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.