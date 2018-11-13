Lüks otomobili park ederken 4 metreden sitenin parkına düştü

Samsun'da lüks otomobili park etmeye çalışırken hızını almayarak yaklaşık 4 metre yükseklikten sitenin çocuk oyun parkına düşen kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi 422. Sokak Globüs 3O Evleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü N.Y., 55 SD 558 plakalı lüks otomobili park ettiği sırada hızını alamayarak yaklaşık 4 metre yükseklikten sitenin çocuk oyun parkında düştü. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Düşmenin etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobil ise olay yerine gelen çekici tarafından oyun bahçesinden kaldırıldı. Yoldan geçen vatandaşlar aracın kaldırılmasını cep telefonları ile kaldırırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.