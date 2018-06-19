Macaristan’da İlkadım rüzgarı

si, Alperen Berber 52 kg Avrupa 3.sü ve Ömer Tatar ise Avrupa 5.si oldu.

Samsun-Çarşamba Havaalanında başarılı milli sporcular için karşılama programı düzenlendi. Karşılama programında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Süleyman Demirtaş, İlkadım Belediyesi Spor Koordinatörü ve Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Kodan ve Güreş Samsun İl Temsilcisi Harun Erkan güreş antrenörleri ve sporcu velileri yer aldı.

“Kulübümüzle gurur duyuyorum”

İlkadım Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve sporcularıyla gurur duyduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Spora yaptığımız yatırımlar ve verdiğimiz destekler genç sporcularımızca hiçbir zaman karşılıksız kalmadı. Böyle tarifi zor başarılar bizim için gurur verici bir tablodur. Başta sporcularımıza, antrenörümüze ve kulübümüze, ülkemizin adını, şehrimizin adını ve ilçemizin adını başarıyla temsil ettikleri için ve başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Her daim genç kardeşlerimizin yanındayız” dedi.