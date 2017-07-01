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01 Temmuz 2017 17:08

Madımak olaylarına gergin anma

Samsun’da, Madımak olaylarının 24.

Madımak olaylarına gergin anma

01 Temmuz 2017 17:08

yılı dolayısıyla yapılan basın açıklamasının ardından gerginlik yaşandı.


Uğur Mumcu Parkı’nda toplanan Pir Sultan Abdal Derneği Samsun Şubesi üyeleri Sivas’taki Madımak Oteli’nde yaşanan olaylar sonucu hayatını kaybeden 33 kişiyi yaptıkları basın açıklamasıyla andılar.


Basın açıklamasının ardından gruptan 2 üye arasında gerginlik yaşandı. Birbirlerine yumruk atan ve birinin elinde falçata olan kişileri, polisler ve diğer dernek üyeleri araya girerek ayırdı.


Basın açıklamasına ayrıca CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.




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