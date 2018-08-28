Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 15:20

Mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı

Samsun’da bir alışveriş merkezindeki mağazadan çanta ve şort çalan genç kız mağazadan çıkarken alarmın çalması sonucu yakalandı.

Mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı

28 Ağustos 2018 15:20


Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun’a geldiği öğrenilen 18 yaşındaki M.I.Ç. adlı kız, mağazada bulunan ve her ikisinin değeri 200 lira olan beyaz şort ve bel çantasını çalarak yanında getirdiği çantaya koyup kaçmak istedi. Mağazadan ayrılırken alarmın çalması sonucu güvenlik görevlileri tarafından yakalanan M.I.Ç. çaldığı malzemeleri geri verdi. Polise teslim edilen M.I.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.I.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç