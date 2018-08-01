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01 Ağustos 2018 11:29

Mahalleyi korkutan yangın

Samsun’da bir kaynak ustasının kestiği korkuluk demirlerinden sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı.

Mahalleyi korkutan yangın

01 Ağustos 2018 11:29


Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak ustası olduğu öğrenilen bir kişi, yol kenarındaki korkuluk demirlerini kesmeye başladı. Kesim sırasında çıkan kıvılcımların ağaçların da bulunduğu alana sıçramasıyla kurumuş otlar tutuşarak yangın çıktı.


Çok sayıda evin bulunduğu bölgede çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.




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