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Mahsur kalan kedisine evladı gibi sarıldı

Samsun’da bir binanın boşluğunda mahsur kalan kedinin yardımına çevredeki esnaflar koştu.

Samsun'da bir binanın boşluğunda mahsur kalan kedinin yardımına çevredeki esnaflar koştu.


Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir binanın boşluğuna düşerek mahsur kalan kedinin seslerini duyan esnaflar, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için el birliği ile mücadele etti. Yardım bekleyen kediye ilk olarak esnaflardan biri ellerini açarak tutmaya çalıştı. Daha sonra üzerine atlaması için kediye tabela uzatıldı. Ancak bu girişimde sonuç vermeyince esnaflar bir merdiven yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden aşağıya indirerek sahibine teslim etti. Kedinin sahibi kurtulan kedisine sarılarak esnaflara teşekkür etti.

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