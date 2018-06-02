Makina ve endüstri mühendisliği mesleğine 121 yeni üye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde eğitim görmekte olan 121 Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube öğrenci üyesi düzenlenen mezuniyet töreni ile mesleğe adım attılar.

Hediyelerini aldılar

Mezuniyet töreninde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm birincisi Ahmet Ethem Danış, ikincisi Melisa Dinçer ve üçüncüsü Ümit Akay’a MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm birincisi Müberra Terzi, ikincisi Reyan Özçelik, üçüncüsü Tuna Çatal’a MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Er tarafından hediyeleri verildi.

Oda-üye birlikteliği önemli

Mezuniyet töreni ile ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Gürkan, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube olarak öğrenci üye kaydı yaptıran Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik beraber oldukları dört yıl süresince üniversite işbirliğiyle “deneyimler toplantıları, teknik seminer ve geziler, staj yeri oluşturma ve sosyal etkinlikler” düzenleyerek öğrencilerin mesleğe hazırlanma süreçlerine katkı koymaya çalıştıklarını söyledi. Gürkan, mesleğe adım atılması ile birlikte meslektaşlarına yönelik verilmekte olan hizmetlerin verileceğini ve mesleki hayatları boyunca oda-üye birlikteliğinin devamına gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.