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11 Eylül 2017 18:44

Mal sahibi kiracısı büfe işletmecisini öldürdü

Samsun’da mal sahibi, çıkan tartışmada kiracısı büfe işletmecisini tabancayla vurarak öldürdü.

Mal sahibi kiracısı büfe işletmecisini öldürdü

11 Eylül 2017 18:44


Olay, İlkadım ilçesi Lise Caddesi’nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi, kiracısı Murat Sarıcaoğlu’nun işlettiği büfeye geldi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından belindeki silahı çıkartan mal sahibi, Murat Sarıcaoğlu’nu başından vurdu. Ağır yaralanan Sarıcaoğlu olay yerinde can verdi.


Cinayetin şüphelisi olay yerinden kaçarken, ölen işletmeci Murat Sarıcaoğlu’nun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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