Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 13:51

Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da yediği mantardan zehirlendiği ileri sürülen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

04 Aralık 2017 13:51


Olay, Samsun’un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yediği mantardan zehirlendiği ileri sürülen Turan Tokmak (39) rahatsızlanınca Havza Devlet Hastanesine gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan Tokmak, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Turan Tokmak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turan Tokmak’ın mantardan zehirlendiği ileri sürülürken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
13
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    8°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç