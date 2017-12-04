Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yediği mantardan zehirlendiği ileri sürülen Turan Tokmak (39) rahatsızlanınca Havza Devlet Hastanesine gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan Tokmak, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Turan Tokmak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turan Tokmak’ın mantardan zehirlendiği ileri sürülürken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.