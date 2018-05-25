Markette reyon görevlisi çekilişle lüks otomobil kazandı

Samsun Piazza’dan, 1 Aralık 2017 -31 Mart 2018 tarihleri arasında yaptıkları alışverişlerle kampanyaya katılarak lüks otomobil ve elektrikli bisiklet kazanan talihliler, halka açık şekilde noter ve Milli Piyango yetkililerinin huzurunda 13 Nisan’da yapılan çekiliş ile belirlendi. Yapılan çekiliş sonucu lüks otomobilin sahibi Ebru Çam, elektrikli bisikletin talihlisi ise Reyhan Bilge Türk oldu. AVM’den aynı gün içinde toplamda 150 TL ve katları tutarında alışveriş yapan ve 200 binin üzerinde Piazza Club üyesinin katıldığı kampanya büyük ilgi gördü. Talihliler hediyelerini teslim aldı.

"Rüya gibi"

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir markette reyon görevlisi olarak çalışan otomobil talihlisi Ebru Çam, “Çekiliş sonucu rüya gibi oldu benim için. Kampanyaya katılırken ya çıkarsa esprisinin gerçek olmasına inanamadım. 22 yaşında birdenbire sahip olamayacağım bir ödülün sahibi olmaktan çok mutluyum. Bize çıkmaz diye düşündüğüm araç şuan benim ve ben bunu birebir yaşıyorum. Düzenlediği kampanya ile bu mutluluğu yaşattığı için Piazza AVM yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Elektrikli bisikletin sahibi Samsun’un Atakum ilçesinde ikamet eden hemşire Reyhan Bilge Türk ise, “Kampanya döneminde bebeğimi kucağıma almaya hazırlanıyordum onun şansı ile kampanyaya katılım sağladım. Kazandığımı duyunca çok mutlu oldum. Şuan hediyemi oğlumla birlikte almaya geldik. Düzenlenen kampanya için Piazza AVM yönetimine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.